Дослідження археологів ЗНУ набувають рис громадського проекту й дарують вченим нові унікальні артефакти

З добрих традицій археологів Запорізького національного університету – щорічна практика його викладачів і студентів. Проте щороку вона набуває невтішних прогнозів: на жаль, дослідникам залишається все менше часу, адже води Каховки руйнують гору. За останні 30 років у водосховищі зникли близько 400 метрів берегу. Упродовж щонайменше вісьмох тисячоліть Мамай-гора, розташована на території Запорізької області, була центром тяжіння племен і народів. Нині для порятунку її унікальних артефактів об’єдналися сотні людей.
«Мамай-гора наче зафіксувала у собі усі народи, усі племена, які проходили, кочували півднем України”, – розповідає керівник археологічної експедиції, вчений Запорізького національного університету Геннадій Тощев. Археолог бере участь у розкопках 50 років, на Мамай-горі – з першого дня, тобто нинішній сезон для Тощева – 31-й. “Унікальність Мамай-гори насамперед полягає у щільності поховань та їхній безперервності. Тут ми можемо досліджувати не лише історію, соціально-економічний уклад окремих народів і племен, але й те, як вони змінювали один одного, впливали, співіснували”, – додає науковець ЗНУ, дружина пана Геннадія, Світлана Андрух. Для дослідниці це теж 31-ші розкопки на Мамай-горі: виїжджаючи сюди, вона майже не повертається у місто впродовж археологічного сезону.
Мамай-гора продовжує відкривати нам свої таємниці і підтверджувати реноме унікальної археологічної пам’ятки. Днями тут виявили поховальний комплекс, який спеціалісти віднесли до умновного “половецького” періоду. Серед інвентарю – фрагмент бронзового дзеркальця з циркульним орнаментом, а також неідентифікований виріб із дроту. І, найцікавіше, знайдено дуже рідкісний артефакт – берестяну бокку. Це специфічний головний убір знатних жінок, що складався з декількох частин. Доповненням до бокки був капелюшок, що фіксував її на голові. Жіночі головні убори з конусоподібною берестяною основою добре відомі в золотоординській археології. На всій території України було знайдено лишень 5 подібних знахідок – всі на Лівобережжі (Полтавщина, Дніпровщина, Запоріжжя – 3 шт.), 2 з них на Мамай-горі. Тепер Мамай-гора подарувала нам і третю унікальну бокку! Знахідка допоможе історикам, що спеціалізуються на середньовіччі, у відтворені подій, що відбувалися на наших землях.
Для довідки
До 1994 року дослідження на горі фінансувалися Спілкою охорони пам’яток історії та культури. Завдяки цьому експедиції були забезпечені спецтехнікою, досліджувана площа сягала у сезон 8000 кв.м. Із припиненням фінансування археологи працювали тут лише вручну: темпи уповільнилися вдесятеро. Зважаючи на те, що досліджено лише 25% пам’ятки, а гора поступово руйнується, Україна і світ в цілому можуть назавжди втратити величезний пласт своєї історії. Саме тому виник проект із залучення коштів населення. Він набув рис класичного краундфандингу, тобто громадського фінансування. У Facebook з’явився хештег #MyМамай. Охочим долучитися до фінансування пропонується придбати сувеніри: магніти з Мамай-горою, футболки та худі “MyМамай”, а ще сертифікат інвестора досліджень, подорож на гору. Про кампанію Мамай-гора підтримки тут:
http://mamai-gora.org/
bit.ly/MG_mainpost
Прес-служба ЗНУ