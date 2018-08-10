Олексій Мужев: “Понад 80 відсотків митних декларацій оформлено за принципом “єдиного вікна”

За січень-липень поточного року запорізькі митники оформили 81,3 відсотка митних декларацій із застосуванням принципу “єдиного вікна”, що майже в два з половиною рази перевищує минулорічний показник. Це стало результатом налагодженого інформаційного обміну між митницею, іншими державними органами та підприємствами з використанням електронних засобів передачі інформації.
Як зазначив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, рівень оформлень за допомогою “єдиного вікна” постійно зростає. Саме новий механізм є ефективним інструментом спрощення митних процедур при митному оформленні та дозволяє мінімізувати людський фактор, організувати моніторинг з метою оперативного реагування на проблемні питання.
Усього з початку року запорізькі митники оформили 36,7 тисячі митних декларацій, що на 9 відсотків більше, ніж за січень-липень минулого року. З них 98,5 відсотка документів – в електронному вигляді.
Запорізька митниця ДФС