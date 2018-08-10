Старт програми «Україна-НАТО» задля соціальної адаптації військовослужбовців» у Запоріжжя

Колишні запорізькі військові отримали шанс розпочати власний бізнес, і допоможе їм в цьому учбова програма фінансована у НАТО.
9 серпня 2018 року в рамках співробітництва з Північноатлантичним альянсом у Запорізькій державній інженерній академій відбулася церемонія відкриття курсів за програмою «Організація малого бізнесу» у рамках перепідготовки та соціальної адаптації для військовослужбовців м. Вільнянська, звільнених у запас або відставку. У Запорізькій області проект «Україна-НАТО» реалізує Громадське об’єднання «Лідер». М. Вільнянськ обрано не випадково, бо саме у невеличких містах колишні військовослужбовці потребують соціальної адаптації у першу чергу. З метою організації навчального процесу Запорізька державна інженерна академія надала власну матеріально-технічну базу та забезпечила навчальний процес професійними науково-педагогічними кадрами.
У церемонії відкриття курсів взяв участь менеджер програми «Україна – НАТО» пан Крістофер Штаудт, його заступниця з соціальної адаптації військовослужбовців Олександра Огороднікова, заступник обласного військового комісара підполковник Володимир Роговий, керівник ГО «Лідер» Геннадій Коноваленко, представники районної та обласної влади викладачі академії, та майбутні курсанти.
На навчання, яке фінансується Північноатлантичним альянсом, зараховано 22 військовослужбовці, звільнені протягом останніх кількох років, або підлягають звільненню у запас, чи у відставку найближчим часом. Учасники програми на протязі двох місяців отримують базові знання з економіки підприємництва, підприємницького права, використання інформаційних технологій у маркетингу та менеджменті малого бізнесу тощо. Тобто це саме ті знання, які допоможуть їм відкрити власний бізнес, та успішно розвивати його.
Олександр Максимов, текст, фото