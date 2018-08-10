У Бердянському районі в результаті ДТП загинула мешканка Харкова

У результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих ушкоджень загинула жінка-пасажир одного з автомобілів.
9 серпня о 06:20 до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в районі 126 км автодороги Василівка-Бердянськ сталася ДТП із постраждалими.
Водій автомобіля «Chevrolet Lacetti» 1968 року народження, виїхав на виїхав на смугу зустрічну руху та зіткнувся з автомобілем «Renault Fluence».
Внаслідок аварії пасажир автомобіля «Chevrolet Lacetti», мешканка Харкова 1970 року народження, від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці аварії.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП. Триває досудове розслідування слідство.
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Відділ комунікації поліції Запорізької області