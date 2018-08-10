У селищі Запоріжжя Ліве міняють кілька сотень метрів водогону

На території селища Запоріжжя Ліве прокладають новий водогін для заміни аварійних труб. Це черговий етап капітального ремонту водопроводу по вулиці Електричній, який розпочався в минулому році. Сьогодні хід робіт проконтролював міський голова Володимир Буряк.
Міський голова Володимир Буряк зазначив, що заміна аварійних водопровідних та каналізаційних мереж – один з важливих напрямків для міського господарства. Цю роботу не видно більшості городян, проте вона важлива не менш ніж ремонт доріг, житлового фонду, створення парків, відновлення тротуарів.
На думку міського голови, важливо, що КП «Водоканал» інвестує власні кошти в проекти реконструкції та капітального ремонту мереж. Це означає, що підприємство не просто працює, а й розвивається.
– В рамках Інвестиційної програми КП «Водоканал» замінює водопроводи, каналізаційні колектори, які не ремонтувалися з 90-х років. Зокрема на вулиці Електричній водовід був введений в експлуатацію в 1991 році. Тепер замість сталевої труби тут прокладуть пластикову, яка прослужить багато років, – зазначив Володимир Буряк.
Діючий водовід був прокладений в 1991 році і являє собою сталеву трубу діаметром 200 міліметрів. За словами генерального директора «Водоканалу» Олексія Нікіфорова, за період експлуатації труба зносилася і знаходиться в аварійному стані. Тут постійно відбуваються пориви, які доводиться ліквідовувати. В результаті «Водоканал» змушений виділяти кошти на ремонт, ніс збитки від втрат води.
При цьому в період ремонтів жителі залишаються без води, адже цей водопровід забезпечує водопостачання селища Запоріжжя Ліве. З приводу заміни водогону жителі зверталися на підприємство.
Відзначимо, в 2015-2017 роках було усунуто 15 витоків. При цьому втрати води становили близько чотирьох з половиною тисяч кубометрів. Для ліквідації аварій доводилося відключати абонентів і перекривати рух.
В результаті було прийнято рішення про капітальний ремонт водоводу по вулиці Електричній, на ділянці від вул. Магнітної до вул. Іркутської. Був розроблений проект заміни аварійної ділянки водогону відкритим методом з укладанням труби поруч з існуючим водоводом, щоб не припиняти подачу води споживачам. Зараз старий водопровід продовжує працювати.
Проектом передбачається: заміна сталевого трубопроводу на поліетиленову трубу діаметром 225 міліметрів, будівництво водопровідних колодязів, встановлення восьми пожежних гідрантів, переключення абонентів на нову ділянку. Необхідно відзначити, що роботи ускладнені тим, що водопровід проходить по проїжджій частині. Тому укладання труби виконується поетапно з перекриттям руху і організацією об’їзду.
– Роботи доводиться розбивати на окремі ділянки, перекриваючи на них рух. При цьому на період ремонту ми забезпечуємо можливість об’їзду транспорту по сусідніх вулицях. Виконується відсипання цих доріг. Також опрацьовується питання ремонту дороги на вулиці Електричній після перекладки водопроводу, – розповів генеральний директор КП «Водоканал» Олексій Нікіфоров.
У листопаді 2017 – січні 2018 років роботи виконувалися на ділянці вулиці Електричної від вул. Магнітної до вул. Рейкової. Було прокладено 240 метрів труби, побудовано чотири колодязя, перепідключено 16 житлових будинків.
Відповідно до плану на 2018 рік планується перекласти до 500 погонних метрів. В даний час роботи ведуться на ділянці вулиці Електричної від вул. Рейкової до вул. Рядової.
– Роботи на цьому відрізку планується завершити до кінця серпня. Про це повідомив керівник «Водоканалу». Після цього приступлять до наступної ділянки. Всього в цьому році тут планується замінити близько 500 метрів труби. Роботи планується продовжити в наступному році, – заявив Володимир Буряк.
Роботи по заміні наступних ділянок включені в інвестиційну програму 2019 року. Планується замінити більше 900 погонних метрів труби.