У Запоріжжі дільничні встановили підозрюваних у крадіжці кабелю зв’язку

Співробітники сектору превенції Комунарського відділення поліції виявили близько 50 метрів кабелю зв’язку, що належить ПАТ «Укртелеком».
8 серпня дільничні Комунарського відділення поліції спільно з працівниками батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області, під час санкціонованого обшуку, виявили в одній з квартир по вулиці Чумаченко 50 метрів телекомунікаційних дротів.
Також поліцейськими встановлено, що троє мешканців Запоріжжя 1977, 2002 та 2003 років народження вилучений дріт викрали з телефонних колодязів ПАТ «Укртелеком» на території Комунарського району.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушників перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста та області.
З початку року поліцейськими 2069 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, в Мелітополі поліцейські групи реагування викрили грабіжника
Відділ комунікації поліції Запорізької області