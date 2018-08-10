Вбивство мешканця Бердянська є замовним – В’ячеслав Аброськін

Про це перший заступник Голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції повідомив сьогодні, 9 серпня, під час оперативної наради у Бердянську за участі керівництва поліції Запорізької області та прокуратури міста. Під час наради були обговорені основні версії умисного вбивства. Крім того, учасники наради визначили напрямки роботи з їх відпрацювання усіма службами поліції, задіяними у розслідуванні.
У ході розслідування вбивства мешканця Бердянська було прийнято рішення про зміну підслідності. Так, відучора розслідуванням цього кримінального провадження займаються слідчі Слідчого управління поліції Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області.
Під час наради були обговорені основні версії умисного вбивства та визначені напрямки роботи з їх відпрацювання усіма службами поліції, які задіяні у його розслідуванні.
В’ячеслав Аброськін зазначив, що на даний час слідством розглядаються три основних версії вбивства.
«Перша версія – злочин вчинено особами, які входять до злочинних організацій. Також ми розглядаємо версії вчинення цього злочину через активну громадську або підприємницьку діяльність вбитого», – наголосив перший заступник Голови Нацполіції.
Він додав, що на даний час поліція Запорізької області встановлює всіх учасників злочину.
«У нас є всі підстави вважати, що це – замовне вбивство. Сліди ведуть за межі Бердянська та Запорізької області. Наразі ми встановлюємо всіх його учасників: від виконавців та посібників до замовників. Є певні напрацювання. Впевнений, що найближчим часом будуть затримані усі причетні до скоєння вбивства», – підкреслив В’ячеслав Аброськін.