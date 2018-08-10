За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 11 пожеж в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 11 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 1,45 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 13 одиниць техніки та 43 рятувальника.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: рятувальники двічі надавали допомогу населенню
08 серпня рятувальники двічі надавали допомогу населенню.
Так, перший випадок стався в одному із п’ятиповерхових будинків по вул. Верещагіна в м. Бердянськ. Зі слів жителів, вони почули крики про допомогу з однієї із квартир на другому поверсі. Бійці ДСНС за допомогою висувної драбини увійшли до квартири через вікно та побачили літню жінку, яка впала і не змогла самостійно піднятися. Рятувальники перенесли 76-річну жінку до карети швидкої. Постраждалу госпіталізували до центральної міської лікарні.
Другий випадок стався в одній із дев’ятиповерхівок на проспекті 50 років Перемоги в м. Мелітополь.
Як з’ясувалося, в квартирі на першому поверсі проживає 90-річна бабуся, яка тривалий час не відповідає на телефонні дзвінки та не відчиняє двері.
Рятувальники за допомогою драбини-палки увійшли через вікно до квартири та виявили на підлозі жінку у непритомному стані. Бійці ДСНС перенесли постраждалу до карети швидкої медичної допомоги. Бабусю госпіталізували до міської лікарні.
Всього від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 10 рятувальників.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували загорання кондиціонера
08 серпня о 15:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в магазині «Кенгуру» по вул. Олександрівській в м. Запоріжжя.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить зовнішній блок кондиціонера на площі 0,5 кв.м.
О 15:35 вогнеборці локалізували загорання, а о 15:50 – повністю ліквідували.
В результаті ніхто не постраждав. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки кондиціонера. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.
За добу на Азовському узбережжі врятовано 3 особи
8 серпня о 15:15 в районі б/в «Ельдорадо» с. Приморський Посад, фахівці ДПРЧ-33 та окремого поста Аварійно-рятувальної частини АРЗ СП смт. Мирне на відстані близько 200 м від берега за допомогою гумового човна врятували чоловіка 1981 р.н., якого на матраці відносило у море. Медична допомога врятованому не знадобилася.
Того ж дня, о 20:00 в районі пляжу, б/в «Терешкова» смт Кирилівка співробітники окремого поста АРЧ АРЗ СП смт. Мирне за допомогою гумового човна врятували двох чоловіків 1979 та 1980 р.н., яких на катамарані відносило у море. Обидва відпочивальники мешканці м. Дніпро.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах!
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
08-10 серпня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Прогноз погоди на 10 серпня 2018 року
по Запорізькій області
10.08.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 13-18о, вдень 25-30о.