Запорізькі працівники карного розшуку затримали грабіжників

Співробітники Комунарського відділення поліції встановили особи раніше засуджених зловмисників, які заволоділи майном жителя району 1990 року народження.
7 серпня до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся місцевий мешканець 1990 року народження. Чоловік розповів, що біля одного з розважальних закладів району, його вдарили невідомі та забрали мобільний телефон і гроші.
Вжитими оперативно-розшуковими заходами співробітники карного розшуку швидко встановили місцезнаходження нападників. Ними виявився раніше засуджені за корисливі злочини мешканці Запоріжжя 1985 та 1990 років народження.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
З початку року поліцейськими ГУНП в Запорізькій області 184 особам повідомлено про підозру у скоєнні пограбувань.
Нагадаємо, в Мелітополі поліцейські групи реагування викрили грабіжника
Відділ комунікації поліції Запорізької області