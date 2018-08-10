Запрошуємо запорожців взяти участь у фінансовому тренінгу-грі «Щурячі перегони»!

Що дає гра? Ви по-новому побачите:
Нові можливості в житті;
Як ви будуєте стосунки;
Ваше фінансове мислення.
Є думки і дії, які ведуть вас до успіху, а є – які заважають.
У грі протягом короткого часу ви навчитесь моделювати свою бюджетну стратегію та прийняття фінансових рішень у житті. Гра покаже, як ефективно використовувати свій час, активи, перспективно думати.
Ті, хто грали одного разу, – грають знову і знову!
Участь у заході надасть Вам впевненості в завтрашньому дні. До зустрічі за ігровим столом!
Фінансовий тренінг-гра відбудеться в рамках проекту “Зміцнення соціальної згуртованості” Карітас Запоріжжя.
Захід відбудеться 17 серпня о 10 годині за адресою: вул. Семафорна, 8, кабінет № 14.
Участь безкоштовна!
Телефон для довідок: +38 (050) 200 14 04
Для участі необхідно ОБОВ`ЯЗКОВО заповнити анкету: https://goo.gl/forms/zYtgE3CboypQgS953
Довідка:
Благодійний фонд “Карітас Запоріжжя” є представництвом МБФ “Карітас України” і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.
Карітас (від лат. “caritas” – милосердя, самовіддана безкорисна любов) – це міжнародна мережа благодійних організацій, що є конфедерацією 165 національних організацій. Ціль, що об’єднує всі Карітаси – розвиток громадянського суспільства і солідарності, захист людських прав і діяльність в сфері соціальної політики. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.
Відділ коммунікацій благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»