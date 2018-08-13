Юліана Козаченко: «Запорізькі платники направили до бюджету майже 300 мільйонів гривень військового збору»

З доходів платників податків Запорізької області з початку року до бюджету перераховано 297,5 мільйона гривень військового збору (без показників великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Рівень надходжень до минулого року перевищено на 66 мільйонів або майже на 29 відсотків.
Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, значно зросли щомісячні відрахування військового збору порівняно з 2017 роком – майже на 9,5 мільйона. Лише за попередній місяць до бюджету спрямовано 47,6 мільйона, що на 10 мільйонів більше, ніж у липні минулого року.
Традиційними лідерами з наповнення бюджету військовим збором є платники м. Запоріжжя, які за сім місяців забезпечили більш ніж 156 мільйонів. Від суб’єктів господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів надійшло 33,6 мільйона, Мелітопольщини та Приазов’я – понад 28 мільйонів, Бердянщини та Приморська – майже 22 мільйони, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 14,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 12,3 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області