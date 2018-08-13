Капелан військової частини 3029 прибув до гвардійців у зону ООС

На днях, військовий священик 9 полку оперативного призначення ієрей Віктор Ткач прибув зі службовим візитом на позиції гвардійців, які виконують службово-бойові завдання на сході нашої країни.
Священник має на меті поспілкуватись з військовослужбовцями задля їх духовного натхнення та підняття рівня морально-психологічногл стану. Перебування військового священника є необхідним завданням по морально-психологічному забезпеченню воїнів-гвардійців. Капелан, також як і бійці, дотримується суворого розпорядку дня та правил у зоні бойових дій та максимально намагається спілкуватись з бійцями на різні теми, які навіть не стосуються релігії.
“Такі зустрічі спонукають вірити мене у світле майбутнє нашої України. Здається, що не тільки держава піклується про нас, але і Вищі сили.” – поділився своєю думкою солдат Тарас Свиридюк.
Старший солдат Олег Соловйов