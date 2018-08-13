Керівництво МВС та Нацполіції обговорили хід розслідування двох резонансних ДТП

11 серпня, відбулася робоча нараду за участю першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, глави Національної поліції України Сергія Князєва та заступника глави Нацполіції – начальника Головного слідчого управління Віталія Невгада. На нараді йшлося про стан протидії дорожньо-транспортним пригодам та перебіг превентивних заходів з протидії ДТП, які тривають на території держави.
Голова Національної поліції Сергій Князєв проінформував про хід розслідування двох резонансних дорожньо-транспортних пригод, які сталися упродовж 10 серпня.
За його словами, наразі поліція затримала водія вантажівки, що зіткнулася з мікроавтобусом на Запоріжжі, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
«Крім того, попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса не мав жодних дозвільних документів на перевезення пасажирів та здійснення такого виду діяльності. Наразі курортний сезон, тому підвищений попит на перевізників. Саме цим і користуються деякі власники автотранспорту в гонитві за прибутками. Вони не зважають на відсутність дозвільних документів для переведення пасажирів, а нерідко їх не зупиняє навіть відсутність водійського досвіду»,- зазначив очільник Нацполіції.
Заступник глави Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад наголосив, що розслідування цих дорожньо-транспортних пригод перебувають на його особистому контролі.
«За фактом скоєння ДТП на Хмельниччині відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу водію «Ауді», – відмітив Віталій Невгад.
Голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що триває проведення комплексних заходів під умовною назвою “Перевізник”. Зокрема, станом на 10 серпня цього року поліція оглянула понад 64 тисячі транспортних засоби та виявила майже півтори тисячі технічно несправних транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів.
«Майже за 20 днів таких превентивних заходів поліцейські встановили 12,8 тисяч фактів порушень законодавства, допущених водіями-перевізниками пасажирів. Вже виявлено 50 водіїв, які керували автобусами в стані алкогольного сп’яніння. Ми продовжимо такі заходи з протидії ДТП»,- наголосив Сергій Князєв
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий наголосив на жорсткому контролі за станом дорожньої обстановки в державі.
«Необхідно максимально проаналізувати причини, визначити проблемні ділянки дороги та провести розстановку нарядів відповідно до отриманих даних. Ми повинні вжити вичерпних заходів щодо недопущення дорожньо-транспортних пригод»,- зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо, поліція затримала водія вантажівки, що зіткнулася з мікроавтобусом на Запоріжжі.
Також на Хмельниччині у ДТП в Летичівському районі двоє людей загинули та четверо травмувалися.
Департамент комунікації
Національної поліції України