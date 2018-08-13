На Запоріжжі поліцейські встановили нападника на бійця Операції об’єднаних сил

В ніч з 7 на 8 серпня невідомий побив військовослужбовця 1999 року народження, спричинивши останньому тяжкі тілесні ушкодження. Наразі поліція встановилює обставини конфлікту, триває перевірка.
До Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що жителя Бердянська 1999 року народження, з тяжкими тілесними ушкодженнями, госпіталізовано до Запорізької обласної клінічної лікарні.
Поліцейські встановили, що потерпілий – місцевий житель – військовослужбовець Операції об’єднаних сил та до Бердянська приїхав у короткострокову відпустку. Тяжкі тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті конфлікту з невідомим, по проспекту Праці біля будинку 47/14.
Вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 1985 року народження.
Задля встановлення усіх обставин конфлікту, поліція просить свідків звернутися до начальника слідчого підрозділу Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (кабінет 402) або за телефоном «102».
Нагадаємо, у Запоріжжі за скоєння розбійного нападу та грабежу затримано громадянина Росії.
Відділ комунікації поліції Запорізької області