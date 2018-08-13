Правоохоронці у Запоріжжі під час рейду виявили порушників міграційного законодавства

В Олександрівському районі Запоріжжя працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Запорізької області спільно з міграційною службою провели рейд по виявленню порушників міграційного законодавства України. Виявлено 3 порушників.
7 та 8 серпня співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками Олександрівського районного відділу в місті Запоріжжя Управління Державної міграційної служби в Запорізькій області, провели рейди щодо виявлення осіб, які перебувають на території нашої держави з порушенням законодавства, а також з метою виявлення фактів порушення порядку працевлаштування іноземних громадян.
В результаті виявлено 2 чоловіків-іноземців, які працювали у закладі громадського харчування, без відповідного на те дозволу, чим порушили умови перебування на території України.
На іноземних громадян, 1990 та 1991 років народження, складені адміністративні протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Стосовно власника закладу громадського харчування, 1972 року народження, складено адміністративний протокол за ознаками ст.204 (Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, що запорізькі правоохоронці виявили факти порушення порядку працевлаштування іноземців.
Відділ комунікації поліції Запорізької області