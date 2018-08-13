За фактом подій у парку Запоріжжя відкрито кримінальне провадження

Обурені знищенням дерев у парку ім. Яланського в місті Запоріжжя, місцеві мешканці вчинили хуліганські дії. Відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.
9 серпня близько 300 громадян та громадських активістів, обурені знищенням дерев у парку ім.Яланського в місті Запоріжжя та подальшим будівництвом торгівельного центру, прийшли до стін Запорізької міської ради.
Після чого громадяни направились до парку Яланського. Учасники акції протесту зламали паркан і тимчасові конструкції на будівельному майданчику. Зламані частини огорожі громадяни кидали на проїжджу частину, чим тимчасово завадили руху громадського транспорту. В результаті хуліганських дій є постраждалі.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
На даний час опитуються потерпілі та встановлюються всі особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.
Нагадаємо, що співробітники батальйону поліції особливого призначення затримали зловмисника, який в Якимівському районі стріляв по автівкам з мисливської рушниці.
Відділ комунікації поліції Запорізької області