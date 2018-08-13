За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 18 пожеж в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 18 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 5,46 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 19 одиниць техніки та 78 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Запоріжжя: вогнеборці врятували на пожежі молодого чоловіка
12 серпня о 07:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній із п’ятиповерхівок по вул. Яценка Вознесенівського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в житловій кімнаті на останньому поверсі горить диван та домашні речі на загальні площі 7 кв.м.
Бійці ДСНС вивели на свіже повітря 27-річного хлопця. Від медичної допомоги врятований відмовився.
О 08:10 вогнеборці локалізували пожежу, а о 08:20 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
м. Мелітополь: внаслідок пожежі травмувалася дитина
12 серпня о 23:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одному із п’ятиповерхових будинків по вул. Гризодубової в м. Мелітополь.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на кухні в квартирі на третьому поверсі горять домашні речі на площі 2 кв.м.
До приїзду підрозділів ДСНС власниця із донькою 2018 р.н. самостійно вийшли на вулицю. Їх каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до дитячої лікарні.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 00:04 вогнеборці локалізували загорання, а о 00:10 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Запорізька область: під час прогулянки на річці Конка загинув чоловік, дитину врятували очевидці
12 серпня о 18:15 від чергового Оріхівського відділення Національної поліції надійшло повідомлення про подію на річці Конка в селі Зарічне.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, приблизно о 17:00 чоловік із дитиною прогулювалися на березі. Місцеві рибалки, які знаходилися поруч, бачили, як батько ніс дитину на плечах. Раптом вони почули дитячий крик та поспішили на допомогу. На місці події громадяни побачили хлопчика на відстані 1 м від берега, поплили до нього та витягнули на суходіл. Одночасно надаючи першу домедичну допомогу, викликали лікарів швидкої. 4-річного хлопчика госпіталізували до центральної районної лікарні.
Тіло чоловіка не знайшли через велику кількість водоростей та мулу. На пошуки загиблого виїхала водолазна група Аварійно-рятувального загону спецпризначення. На разі продовжуються пошукові роботи.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах!
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
12-14 серпня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Вранці та вдень 12 серпня на півдні Азовського моря очікуються пориви північно-східного вітру 12-17 м/с..
Прогноз погоди на 13 серпня 2018 року
по Запорізькій області
Малохмарно, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 12-17о, вдень 26-31о.
по місту Запоріжжя
Малохмарно, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 13-15о, вдень 29-31о
по Азовському морю
Вітер східний, північно-східний, 6-11 м/с, пориви 14 м/с, вранці та вдень пориви 12-17 м/с. Без опадів. Видимість добра. Висота хвиль 7-12 дм. Температура повітря вночі 18-23°, вдень 26-31°.
Прогноз погоди на 14 – 15 серпня 2018 року
по Запорізькій області
14.08.18 – Малохмарно, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура повітря вночі 14-19о, вдень 28-33о.
15.08.18 – Малохмарно, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 28-33о.
14.08.18 – Малохмарно, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 28-33о