За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 30 пожеж в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 30 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 5,2 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 31 одиниця техніки та 130 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: внаслідок пожежі загинула людина
11 серпня об 11:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за межами с. Широке Веселівського району на відкритій території горить комиш, очерет та суха трава, існує загроза розповсюдження вогню на територію лісового фонду.
Згодом на окремій ділянці де вже вигорів комиш, очерет та суха трава було виявлено знищений вогнем легковий автомобіль марки ВАЗ-2109 у якому знаходилося тіло без ознак життя власника автомобіля
Об 11:50 вогнеборці локалізували пожежу, а о 14:20 – повністю ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – необережність під час паління. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу тюків із соломою
11 серпня о 04:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Веселівському районі с. Корніївка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить 700 тюків соломи загальною масою 11 т.
О 05:40 вогнеборці локалізували пожежу, а о 09:00 – повністю ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
Запорізька область: на Азовському узбережжі врятовано двох людей
11 серпня о 10:00 в районі центрального пляжу м. Бердянськ рятувальники КУ БМР «РВС» на відстані 800 м від берега врятували двох чоловіків, яких на гумовому човні відносило у море. Підрозділи ДСНС не залучались.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах!
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
12-14 серпня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Прогноз погоди на 13 – 14 серпня 2018 року
по Запорізькій області
13.08.18 – Малохмарно, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура повітря вночі 14-19о, вдень 28-33о.
14.08.18 – Малохмарно, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 28-33о