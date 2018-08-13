Запорізькі поліцейські затримали хулігана, який стріляв по авто

Співробітники батальйону поліції особливого призначення затримали зловмисника, який в Якимівському районі стріляв по автівкам з мисливської рушниці. Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.
О 5 ранку до Кирилівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на автошляху “Кирилівка-Мелітополь” в районі села Шелюги Якимівського району, невідомий стріляє з мисливської рушниці по проїжджаючим авто. Внаслідок його дій, жінка 1977 року народження та дівчинка 2007 року народження, отримали незначні тілесні ушкодження.
Вжитими заходами на блокпосту поблизу села Лиманське, працівники батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області затримали мешканця села Охримівка 1991 року народження.
В ході проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що гладкоствольну мисливську рушницю чоловік викрав з гаражу односельця.
Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.
Рушницю вилучено та направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Потерпілим надано медичну допомогу. Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, що до шести років позбавлення волі загрожує раніше засудженому жителю району, який пограбував жінку.
Відділ комунікації поліції Запорізької області