Запорізькі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві мешканця Василівського району

Поліцейські Василівського відділу поліції встановили обставини вбивства громадянина 1986 року народження та затримали підозрюваного. Зловмисника заарештовано.
8 серпня до Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення з місцевої лікарні – від чисельних ножових поранень у реанімації помер житель міста 1986 року народження.
Співробітники слідчого підрозділу відділення поліції встановили, що в ході вживання спиртних напоїв між потерпілим та його знайомим виник конфлікт, в результаті якого 36-річний чоловік спричинив потерпілому ножові поранення.
Поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника, йому було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
10 серпня рішенням Василівського районного суду йому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту строком на 60 діб. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що в Запоріжжі заарештовано підозрюваного у смертельній ДТП, що сталася на трасі «Харків-Сімферополь»
Відділ комунікації поліції Запорізької області