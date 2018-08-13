Звернення!

10 серпня у страшному ДТП поблизу села Кам’янське Василівського району загинув учень ЗНВК «Запорізька Січ» військово-спортивного профілю 7-річний Іван Трубін разом зі своїм 7-річним родичем Євгеном. Хлопчики разом з бабусею поверталися з моря.
Колектив навчального закладу разом з матір’ю загиблої дитини звертаються до громадян з проханням не залишитись осторонь чужого горя. Світлана Трубіна виховувала сина самотужки, оскільки декілька років тому, внаслідок хвороби, помер батько хлопчика Андрій. Зараз усі витрати на поховання сина та лікування постраждалої в аварії бабусі лежать на молодій жінці, у якої немає в кого прохати про допомогу окрім небайдужих громадян.
Банківський рахунок для перерахування коштів 5167 4900 6228 3552 Трубіна Світлана Сергіївна
Контактний номер 068 302 9415.