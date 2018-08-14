Бліц-опитування:Чи підтримуєте ви наших захисників? Як саме?

Бліц-опитування:Чи підтримуєте ви наших захисників? Як саме?

1.Інна Добровольска, волонтер:

-Ми з подругами в’яжемо маскувальні сітки та маскувальний одяг, виконуємо інші військові замовлення ,та передаємо їх на передову нашім бійцям. Чергуємо у військовому хостелі, аби наші захисники відчували нашу підтримку, знали що ми увесь час думаємо про них.

2. Наталья Бабаєава, викладач:

-Ми з ученицями шили різний одяг,потрібні речі та білизну та передавали все це нашим захисникам.

3.Олена, студентка, м. Київ:

-Звичайно що підтримую наших захисників. І подумки , морально, бажаючи всім повернутися додому, і участю у різних патріотичних заходах. Ну наприклад влаштовували для бійців виступ нашої студентської театральної студії.

4.Віктор, навчається в школі:

-Так, я підтримую наших захисників, поки подумки, бо я ще вчуся у школі. Але я пишаюся нашими військовими, бажаю їм перемоги та повертатися живими додому.

5.Ігор, студент, м. Київ

-Захисників підтримую морально, хвилююсь за них читаючи кожного дня новини з передової. В інституті, де я навчаюсь постійно збираємо потрібні медикаменти і передаємо волонтерам, які передаюсь їх на передову

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