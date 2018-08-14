Бліц-опитування:Чи підтримуєте ви наших захисників? Як саме?

1.Інна Добровольска, волонтер:
-Ми з подругами в’яжемо маскувальні сітки та маскувальний одяг, виконуємо інші військові замовлення ,та передаємо їх на передову нашім бійцям. Чергуємо у військовому хостелі, аби наші захисники відчували нашу підтримку, знали що ми увесь час думаємо про них.
2. Наталья Бабаєава, викладач:
-Ми з ученицями шили різний одяг,потрібні речі та білизну та передавали все це нашим захисникам.
3.Олена, студентка, м. Київ:
-Звичайно що підтримую наших захисників. І подумки , морально, бажаючи всім повернутися додому, і участю у різних патріотичних заходах. Ну наприклад влаштовували для бійців виступ нашої студентської театральної студії.
4.Віктор, навчається в школі:
-Так, я підтримую наших захисників, поки подумки, бо я ще вчуся у школі. Але я пишаюся нашими військовими, бажаю їм перемоги та повертатися живими додому.
5.Ігор, студент, м. Київ
-Захисників підтримую морально, хвилююсь за них читаючи кожного дня новини з передової. В інституті, де я навчаюсь постійно збираємо потрібні медикаменти і передаємо волонтерам, які передаюсь їх на передову