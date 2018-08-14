Громадська організація «Клуб друзів «Запорізької правди» підтримує видання на шляху роздержавлення.

У вівторок, 21 серпня, у прес-центрі Запорізької обласної організації НСЖУ( 2-ий поверх Будинку преси, пр. Соборний, 152, зупинка громадського транспорту «пл. Пушкіна») в рамках презентації новоствореної громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди» відбудеться відверта розмова про хід реформування комунальної преси.
До участі у заході запрошені представники громадських організацій регіону, небайдужі представники місцевого самоврядування та органів влади.
В ході заходу передбачається висвітлення фактів перешкоджання процесу роздержавлення комунальної преси у Запорізькій області.
Початок заходу об 11.00.
Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у висвітленні цього заходу.
Прес-центр ЗОО НСЖУ