Юліана Козаченко: “У Запорізькій області надходження з податку на доходи фізосіб склали майже 2,8 мільярда гривень”

За січень-липень 2018 року до місцевих бюджетів регіону надійшло 2 мільярди 781 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб (без показників великих платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Порівняно з минулим роком доходи скарбниць зросли майже на 24 відсотки або на 536,5 мільйона. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Бюджетоутворюючими платниками ПДФО стали підприємства з виробництва електроенергії, добування залізних руд, а також заклади освіти та державного управління. Вони забезпечили понад 14 відсотків від загальних надходжень.
Як зазначила керівник фіскальної служби регіону, найбільші суми надійшли до бюджету м. Запоріжжя – 1 мільярд 325 мільйонів, що на 262 мільйони більше, ніж торік. До місцевих скарбниць м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплачено 315 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів – 291 мільйон, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 215,5 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 153 мільйони, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 137 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 129 мільйонів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області