На курорті Запорізької області за підозрою у скоєнні крадіжок затримали жителя Харкова

На курорті Запорізької області за підозрою у скоєнні крадіжок затримали жителя Харкова

Дільничні офіцери поліції викрили зловмисника, який підозрюється у вчиненні серії крадіжок у місті Бердянськ. Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

9 серпня дільничні офіцери  Бердянського відділу поліції  затримали   жителя міста Харків 1990 року народження за підозрою у скоєнні крадіжок з пляжів і камер схову торгівельних центрів.

Встановлено, що раніше засуджений за пограбування чоловік, порушивши умови перебування під домашнім арештом, приїхав до Бердянська. У курортному містечку фігурант вчинив серію крадіжок. Зазвичай його цікавили речі, залишені на пляжах і в камерах схову торгівельних центрів.

Наразі встановлена причетність підозрюваного до скоєння 7 таких злочинів. Викрадене майно вилучене та повернуте власникам.

Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.

Усього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 3091 крадіжку приватної власності.

Нагадаємо, що поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві мешканця Василівського району.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Кримінал