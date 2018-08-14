На курорті Запорізької області за підозрою у скоєнні крадіжок затримали жителя Харкова

Дільничні офіцери поліції викрили зловмисника, який підозрюється у вчиненні серії крадіжок у місті Бердянськ. Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
9 серпня дільничні офіцери Бердянського відділу поліції затримали жителя міста Харків 1990 року народження за підозрою у скоєнні крадіжок з пляжів і камер схову торгівельних центрів.
Встановлено, що раніше засуджений за пограбування чоловік, порушивши умови перебування під домашнім арештом, приїхав до Бердянська. У курортному містечку фігурант вчинив серію крадіжок. Зазвичай його цікавили речі, залишені на пляжах і в камерах схову торгівельних центрів.
Наразі встановлена причетність підозрюваного до скоєння 7 таких злочинів. Викрадене майно вилучене та повернуте власникам.
Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.
Усього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 3091 крадіжку приватної власності.
Нагадаємо, що поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві мешканця Василівського району.
Відділ комунікації поліції Запорізької області