На шляхопроводі по вулиці Калібровій покладуть безшумні рейки і використають для нового покриття дороги рідке скло

У Запоріжжі почали реконструкцію ще одного шляхопроводу. Цього разу – в Заводському районі, по вулиці Калібровій. Він був побудований ще в 1963 році, з того часу його капітально не ремонтували. Роботи стартували в липні. Проект розрахований приблизно на рік, його планується завершити влітку 2019 року. Сьогодні хід робіт проконтролював міський голова Володимир Буряк.
Шляхопроводи, якими проходить велика кількість транспорту, є важливою частиною міської інфраструктури. Багато років їм не приділялося практично ніякої уваги. Всі роботи на міських магістралях обмежувалися заміною асфальтового покриття, часто просто «ямковим» ремонтом.
В результаті технічний стан багатьох шляхопроводів не можна назвати задовільним. В цьому році в Запоріжжі реалізується кілька проектів реконструкції таких шляхопроводів. Один з них – шляхопровід №1 по вулиці Калібровій.
– Цей шляхопровід був зданий в експлуатацію в 1963 році. З того часу його капітальний ремонт не проводився. Проведені обстеження показали, що шляхопровід знаходиться в аварійному стані. Було прийняте рішення про його реконструкцію, – сказав Володимир Буряк.
Відзначимо, під шляхопроводом проходить ділянка Придніпровської залізниці. При цьому сама вулиця Каліброва з’єднує Заводський і Шевченківський райони. На цьому шляхопроводі прокладені трамвайні рейки, що ускладнює проведення робіт.
Роботи стартували 25 липня 2018 року. Станом на початок поточного тижня проведений комплекс підготовчих робіт. Виконано демонтаж контактної мережі, частковий демонтаж трамвайної колії. Встановлено металоконструкції під перенесення силових кабелів. Розібрано дорожнє покриття. Ведуться роботи з розбирання плити захисного шару перекриття. Розібраний тротуар по правому боці шляхопроводу.
В ході робіт виконають заміну плити перекриття. Замість бетонної плити буде армована залізобетонна конструкція. Планується виконати облаштування монолітних ділянок прогонових будов, деформаційних швів, гідроізоляції прогонових будов, трамвайних колій, тротуарів, бар’єрного і перильного огородження, заміну дорожнього покриття. Буде зроблене посилення балок і опор, ремонт прогонових будов, посилення відкосів.
В результаті планується трохи розширити тротуари і проїжджу частину. Ширина проїжджої частини після реконструкції складе 14,4 метрів. Також на цій ділянці повинні бути покладені безшумні трамвайні рейки.
– Термін завершення проекту – червень 2019 року. Однак сьогодні підряднику поставлене завдання виконати максимальний обсяг реконструкції в 2018 році, щоб уже цього року відкрити рух транспорту на цій ділянці, після цього завершити за необхідності інші роботи, які не заважатимуть транспорту, – заявив Володимир Буряк.
В ході виїзної наради обговорювалися також прокладка безшумних трамвайних рейок, узгодження робіт із залізницею, винос кабелів електропостачання, що проходять на цій ділянці, використання нових технологій при укладанні дорожнього покриття.
– У нас вже довго обговорюється питання використання для укладання доріг бетонного покриття з рідким склом, яке виробляє підприємство «Запоріжсклофлюс». Фахівці вважають цю технологію перспективною для завантажених ділянок доріг. Одна з особливостей – таке покриття не залежить від перепадів температури так, як асфальт. Тому за підсумками сьогоднішньої наради доручив внести зміни в проект, щоб використати на цій ділянці замість асфальту бетон з рідким склом. Це буде перший такий досвід в нашому місті, до того ж, як запевняють фахівці, обійдеться таке покриття дешевше асфальту, – повідомив Володимир Буряк.
Міський голова зазначив, що якщо використання бетону і рідкого скла виправдає себе, то в подальшому цю технологію можна буде застосовувати на інших ділянках доріг з інтенсивним рухом.
Це не єдиний шляхопровід, де ведуться роботи цього року. Зараз також триває реконструкція на шляхопроводі на проспекті Металургів, на дорозі, що сполучає Заводський район з центром міста.