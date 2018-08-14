На Запоріжжі поліцейські оперативно затримали курортного грабіжника

Працівники поліції групи реагування встановили місцезнаходження зловмисника, який у місті Бердянськ побив та пограбував чоловіка. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
12 серпня близько 05:15 до Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення про скоєння пограбування. Встановлено, що невідомий побив чоловіка 1998 року народження, після чого відібрав у нього мобільний телефон та зник. Підозрюваного оперативно затримали працівники поліції групи реагування.
Зловмисником виявився мешканець Приморського району 1994 року народження. Викрадене майно вилучене.
На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває досудове розслідування.
Усього з початку року на території Запорізької області працівники поліції розкрили 195 грабежів.
Нагадаємо, що поліцейські затримали зловмисника, який пограбував жінку в смт Якимівка.
Відділ комунікації поліції Запорізької області