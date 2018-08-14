Отримання нових знань – виклик часу. Більше 2 тисяч безробітних проходили навчання за направленням служби зайнятості

Щоб стати конкурентоспроможним на ринку праці, сьогодні одного фаху не достатньо. Служба зайнятості надає своїм клієнтам можливість опанувати нові, сучасні та необхідні на ринку праці професії, підвищити свою кваліфікацію, знову повірити в себе, самоствердитися та активізувати свою життєву позицію.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «За допомогою служби зайнятості дорослі люди здобували першу професію, оволодівали новою, підвищували кваліфікацію за сотнями напрямків, професій (спеціальностей), на які був попит на ринку праці в різних галузях економіки: металургії, машинобудуванні, будівництві, сільському господарстві, в сфері транспорту, торгівлі та послуг тощо. За сім місяців 2018 року до професійного навчання залучено 2367 зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування після закінчення навчання склав 96,3 % (середній показник по Україні – 93,1%)».
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних ведеться більш ніж за 100 професіями, спеціальностями та напрямками (такими як адміністратор, кухар, кравець, продавець продовольчих товарів, слюсар-ремонтник, швачка, водій автотранспортних засобів, дорожній робітник, монтажник, охоронник, слюсар-сантехнік, тракторист-машиніст та ін.). Отримання нових знань сьогодні – це виклик часу.
Соціальними партнерами в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних є не тільки професійно-технічні та вищі навчальні заклади, а також підприємства, організації, установи, які мають ліцензії на проведення освітньої діяльності, а також безпосередньо роботодавці – замовники кадрів, які готові здійснювати неформальне навчання (та/або стажування) безробітних перед працевлаштуванням. Роботодавцю не треба чекати, коли укомплектується група із числа безробітних. Можна, за наявності учбової бази, організувати навчання безпосередньо на виробництві.
Вартість навчання, проїзду до учбового закладу та в зворотному напрямку, проживання у гуртожитку (у разі необхідності), оплачується з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Орієнтовний графік відкриття груп всі бажаючі завжди мають можливість переглянути веб-порталі Запорізького обласного центру зайнятості.
За більш детальною інформацією звертайтесь до центрів зайнятості області або відділу організації профнавчання обласного центру зайнятості.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації профнавчання Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-31-36