Поліцейські забезпечували безпеку та порядок під час «Яскравого запливу» у Запоріжжі

Працівники водної поліції та рятувальники забезпечували безпеку на воді під час проведення запливу на річці Дніпро. Поліцейські ГУНП в Запорізькій області та патрульні охороняли громадський порядок на березі під час проведення масового заходу.
12 серпня на Центральному міському пляжі міста Запоріжжя відбувся міський спортивний захід «Яскравий заплив». Близько 300 громадян спробували свої сили у запливі на річці Дніпро на різноманітні дистанції, взяли участь в командних пляжних іграх, естафетах та майстер-класах.
Охорону громадського порядку здійснювали поліцейські ГУНП в Запорізькій області та патрульні. Крім того, для забезпечення безпеки на воді під час проведення запливу, патрулювання на річці здійснювали працівники відділення в річковому порту «Запоріжжя» ГУНП в Запорізькій області та рятувальники.
Порушень громадського порядку та нещасних випадків на воді не зафіксовано.
Нагадаємо, що запорізькі поліцейські проводять перевірки місць громадського харчування.
Відділ комунікації поліції Запорізької області