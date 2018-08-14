У м. Запоріжжя в результаті вибуху газоповітряної суміші травмувався чоловік

13 серпня о16:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух в гаражі без подальшого горіння по вулиці Військбуд у Шевченківському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що внаслідок вибуху газоповітряної суміші у капітальному гаражі розміром 5х8 м сталося руйнування перегородок і двох стін гаражу та частково обвалилася стеля.
Як з’ясувалося, на момент вибуху в приміщенні знаходився господар. Громадяни витягли постраждалого з-під завалів до приїзду підрозділів ДСНС. 49-річного чоловіка госпіталізували каретою швидкої медичної допомоги до 5-ї міської лікарні.
Рятувальники провели розвідку, оцінили можливе подальше руйнування конструкцій і загрозу життю людей.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, в гаражі знаходився газовий балон. Ймовірно, із нього витікав газ. Чоловік зайшов у приміщення та запалив цигарку, в результаті чого і стався вибух.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.