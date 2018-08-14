У Запоріжжі розпочалася школа підприємництва/самозайнятості!

Користуючись принципами соціальної роботи є спокуса “наздогнати і ощасливити”, змотивувати і підштовхнути з найкращими побажаннями. Але це не про нашу бізнес-школу, яка сьогодні, 13 серпня, почалася у Edison Space coworking разом з досвідченими бізнес-тренерами “Бізнес- платформи”.
Ми вибрали п’ятнадцять учасників за головним критерієм – наявність життєздатної бізнес-ідеї, мотивації до власного розвитку і бажання на розбудову місцевих громад.
Це ветерани – АТО, активні члени громад Запоріжжя, Мелітополя, і запоріжці, які 3-4 року тому вимушено переселилися на Запорізьку землю.
На жаль, ми не змогли допомогти з бізнес-освітою усім бажаючим. Але ми працюємо! Наш проект “Зміцнення соціальної згуртованості” продовжується і ще у цьому році ми зможемо радіти, відкриваючи… наступну бізнес-школу!
Працевлаштування Карітас
Edison Space coworking
Проект “Зміцнення соціальної згуртованості” реалізується Карітас Запоріжжя за фінансової підтримки міжнародних організацій Renovabis, Catholic Relief Services.
Довідка:
Благодійний фонд “Карітас Запоріжжя” є представництвом МБФ “Карітас України” і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.
Карітас (від лат. “caritas” – милосердя, самовіддана безкорисна любов) – це міжнародна мережа благодійних організацій, що є конфедерацією 165 національних організацій. Ціль, що об’єднує всі Карітаси – розвиток громадянського суспільства і солідарності, захист людських прав і діяльність в сфері соціальної політики. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.
Відділ коммунікацій благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»