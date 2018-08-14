Волонтерство в дії. 55-та артилерійська зустрічала друзів

Кілька тижнів готувалися волонтери 55-ї Окремої артилерійської бригади до поїздки на її позиції в Донецькій області. Ангели тилу, очолювані Надією Мороз, ліпили вареники з сиром і потрібкою, додаючи, як вони кажуть, «кропу для укропів», складали їх у холодильники та морозильні камери. Пекли пиріжки, готували інші смаколики. Адже треба було їхати до рідних захисників. І ось настав день поїздки.
До розташування воїнів неблизький шлях, тому виїзд запланували на четверту ранку. У вантажний фургон уклали подарунки, а в мікроавтобусі розмістилася більша частина волонтерів. Понад чотири години їзди пролетіли, як одна мить. І ось за териконами – контрольно-пропускний пункт другого дивізіону. В артилеристів члени благодійної організації «Волонтерські вареники ZP» бували неодноразово, тому командири знають їх давно. Після рукостискань та обіймів волонтери Ірина Клієнко, Антон Севрюк, Ангеліна Кондрашова, Ольга Грекова, Людмила Самойлова, Вікторія Камінська та інші й солдати розвантажили фургон. Окрім вареників і смаколиків подарували ангели тилу й новий холодильник для солдатської кухні. Також привезли три маскувальні сітки й передали бійцям: одна – від громадської організації “Вірю в Україну”, дві – від 73-літньої волонтерки з позивним Пантеліївна. Надія Мороз, подякувавши бійцям за нелегку ратну працю, відрекомендувала всіх гостей, зокрема, єпископа Запорізького й Мелітопольського УПЦ Київського патріархату Фотія.
Артисти Ольга Музикант й Олексій Макаренко встановили колонки й мікрофони. І полилися по території другого гарматного артилерійського дивізіону мелодійні українські пісні – спочатку в запису, а потім наживо у виконанні Ольги й Олексія.
Члени Національної спілки художників України скульптор Лариса Жолудь і живописець Микола Боровик установили столики. На першому пані Лариса навчала воїнів і волонтерів ліпити з глини мистецькі вироби, а пан Микола на полотні зробив обриси природи, серед якої розміщений дивізіон – картину потім розмальовували всі охочі. Її передадуть до музею 55-ї артбригади.
А в цей час журналіст обласного радіо, член НСЖУ, волонтер зі стажем Костянтин Мороз рубав дрова, у великому котлі кип’ятив воду, готувався варити куліш. Поруч дівчата-волонтерки варили заздалегідь наліплені вареники. Відтак цими та іншими смаколиками пригощали бійців.
Психолог і фахівець із культмасової роботи Лариса Головко організувала живий показ казки Віктора Євтушенка із циклу «Старі казки на новий лад» про рибалку й золоту рибку. Причому, дійовими особами в ній були як волонтери, так і воїни.
Член НСПУ, поет-сатирик Пилип Юрик передав вітання українським витязям від Національних спілок письменників і журналістів, від колективу «Запорізької правди».
– Поки ви тут, – зазначив він, – ми знаємо, що можемо спокійно працювати, робити потрібні Україні справи, не ховаючись у підвали від куль і снарядів. І розуміємо, що якби вас тут не було, то московська й промосковська нечисть уже була б у Запоріжжі й навіть у Києві та Львові. Низький вам уклін!
Пилип прочитав артилеристам власні вірші та гуморески.
Бійці розповідали волонтерам про фронтове життя, ділилися враженнями, сумнівами, настроєм. Говорили, що нині Українська армія вже не та, яка була в 2014 році. Бійці забезпечені харчуванням, одягом, краще озброєні. До речі, 55-та артилерійська бригада на військових навчаннях щоразу посідає призові місця. Її воїни – гарні фахівці, котрі зуміють дати відсіч ворогові.
Але яким би гарним не було забезпечення бійців, кажуть командири, їм завжди потрібна отака підтримка волонтерів, які везуть сюди тепер не так матеріальні цінності, як мистецтво та власні душі й серця. Тому спілкування з рідними по духу людьми – найкраща психологічна робота в армії. Воїни розуміють, заради кого вони перебувають на війні, готові захистити народ й Україну.
Сергій СТРІЛЕЦЬ (текст і фото)
Запоріжжя – Донецька область