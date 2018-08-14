За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 16 пожеж в екосистемах

За минулу добу до Служби порятунку «101» надійшло 16 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 3,92 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 23 одиниці техніки та 83 рятувальника.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: на Азовському узбережжі врятовано трьох людей
13 серпня о 05:00 в районі бази відпочинку «Жемчуг» в м. Приморськ знадобилась допомога рятувальників. На відстані 1000 м від берега знаходились три людини, яких на надувному матраці відносило у відкрите море. Рятувальники дісталися до постраждалих та доставили 31-річного, 30 та 29 річних чоловіків на берег.
Врятовані від надання медичної допомоги відмовились.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу на території пивовареного заводу
13 серпня о 23:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Василя Стуса Хортицького району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на відкритій території пивоварного заводу «Carlsberg Ukraine» горять вживані дерев’яні піддони на площі 80 кв.м О 01:02 вогнеборці локалізували пожежу, а о 03:00 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
14-16 серпня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека
Прогноз погоди на 14 серпня 2018 року
по Запорізькій області
Малохмарно, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура повітря вночі 17-22о, вдень 30-35о.
по місту Запоріжжя
Малохмарно, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура повітря вночі 19-21о, вдень 30-32о
по Азовському морю
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Без опадів. Видимість добра. Висота хвиль 5-10 дм. Температура повітря вночі 17-22°, вдень 26-31°.
Прогноз погоди на 15 – 16 серпня 2018 року
по Запорізькій області
15.08.18 – Малохмарно, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 30-35о.
16.08.18 – Малохмарно, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура повітря вночі 16-21о, вдень 31-36о.