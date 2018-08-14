Захистимо інформаційний простір України

В Україні постійно скорочуються передплатні тиражі газет. За підсумками передплатної кампанії на друге півріччя 2018-го року тиражі газет та журналів скоротилися до рівня 95% від показників на 1 січня поточного року. Такі дані повідомляє ПАТ «Укрпошта» у відповідь на запит Національної спілки журналістів України. Загальний обсяг друкованих ЗМІ за поштовою доставкою передплатникам в Україні складає близько 8,3 мільйони примірників.
У НСЖУ наголошують, що друкований інформаційний простір постійно скорочується через відсутність державної політики підтримки друкованої преси та непартнерське ставлення ПАТ «Укрпошта» до редакцій.
– Постійне зростання поштових тарифів на доставку друкованих ЗМІ і скорочення мережі «Укрпошти» цілком очевидно призводять до відмови українців від читання газет, – наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Захистити українські газети і право громадян на доступ до друкованого слова може лише реалізація притомної державної інформаційної політики. Адже ганьбою є те, що за останні три роки ринок передплати в Україні скоротився на 3 мільйони примірників! Тобто на 27%!
Відповідно до даних ПАТ «Укрпошта», станом на 1 липня 2015-го року в Україні тираж видань за передплатою складав 11,3 млн . Відтоді тиражі постійно лише скорочувалися і досягали наступних показників падіння – менше 11 млн.прим. – у першому півріччі 2016р. (10,6млн.), менше 10млн.прим. – у другому півріччі 2017р. (9,6млн.) та менше 9млн.прим – у першому півріччі 2018р. (8,6млн.).
Надзвичайною ситуацію щодо якості поштової доставки видань за передплатою, тарифної політики «Укрпошти» та загального скорочення тиражів визнають видавці і регіональних, і національних газет.
Директор департаменту з управління тиражем ПрАТ «Сьогодні Мультимедіа», член правління Всесвітньої Газетної Асоціації WAN-IFRA від України Сергій Охріменко відзначає, що темпи падіння тиражів цього року значно зросли, особливо у місцевих видань. На його думку це викликано тарифною політикою «Укрпошти» на тлі вкрай поганої якості доставки.
– Такі темпи падіння, з огляду на заплановане підвищення вартості послуг «Укрпошти», відсутності стратегії розвитку послуги з передплати, вкрай неякісну та несвоєчасну доставку і можливе переведення великої кількості (до 4 тис.) поштових відділень у формат так званих точок присутності (фактичне закриття) дають підстави прогнозувати падіння тиражів за результатами річної передплати на 2019 рік не менш, ніж на 15% до поточного рівня, – наголошує Сергій Охріменко. – За помірно-оптимістичними формулюваннями «Укрпошти» криється справжня катастрофа на ринку передплати.
Національна спілка журналістів України продовжує наполягати на запровадженні урядового мораторію на поштові тарифи на доставку газет (їх фіксації на рівні доставки з 1 липня 2018р.). Відповідне звернення НСЖУ до Кабінету міністрів надійшло у червні, але його реалізація блокується Міністерством інфраструктури України.
Прес-служба НСЖУ