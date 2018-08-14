Запорізькі аудитори в комунальній установі «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району» встановили фінансових порушень на понад 750 тис. гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області в ході ревізії фінансово-господарської діяльності комунальної установи «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району» встановили порушень на суму 751 тис. грн., з таких, що призвели до збитків, на суму 643 тис. гривень.
Так, зокрема, через завищені обсяги робіт у ході капітального ремонту та проведені і оплачені обсяги і види робіт, які не відповідають проектно-кошторисній документації, за рахунок бюджету розвитку м. Запоріжжя проведено зайві виплати коштів на суму 340 тис. гривень.
Аудитори також встановили, що лікарня впродовж періоду, який підлягав ревізії, проводила платні медичні огляди працівників сторонніх небюджетних організацій на безоплатній основі, у зв’язку з чим медзаклад не доотримав дохід на суму 259 тис. гривень.
Окрім цього, через завищення розмірів посадових окладів працівникам медичного закладу, виплату зарплати двом зовнішнім сумісникам за фактично невідпрацьований час зайво виплачено 71,5 тис. гривень. До того ж у лікарні зайво списано продуктів харчування на 18 тис. грн. та на 20 тис. грн. відшкодовано вартість комунальних послуг, які фактично лікарнею не спожито.
За допущені порушення фінансової дисципліни 5 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.
Матеріали ревізії передано до органів прокуратури.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області