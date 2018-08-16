Cім запорізьких об’єднаних громад можуть позбавити перших виборів!

28 жовтня 2018 року без малого сотня новоутворених українських ОТГ, серед яких сім запорізьких, чекають на перші вибори голів громад. Але саме зараз виникла загроза зриву цих виборів. Річ в тім, що 9 серпня ЦВК прийняла рішення звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо надання роз’яснень стосовно законодавчого регулювання організації і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні, можливості призначення в установленому законом порядку Центральною виборчою комісією перших і додаткових місцевих виборів без проведення місцевого референдуму щодо підтримки добровільного об’єднання територіальних громад, добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади, а також, за необхідності, внесення відповідних змін до законодавчих актів з метою усунення правових колізій та неузгодженостей. Таке рішення дає ЦВК можливість не приймати рішення щодо проведення в жовтні місцевих виборів.
Водночас, на сьогодні призначення перших та додаткових місцевих виборів очікують близько 100 об’єднаних територіальних громад, які пройшли всю процедуру об’єднання, передбачену спеціальним Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Він був прийнятий у 2015 році, і тому норми цього Закону, як спеціального, і як прийнятого Парламентом пізніше, мають пріоритет перед загальними нормами прийнятого у 1991 році Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», навіть якби зазначений закон відновив чинність.
Асоціація міст України, яка об’єднує майже 90 відсотків населених пунктів країни, включно з об’єднаними громадами, звернулася з відкритим листом до Голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, у якому вона закликає ЦВК до 17 серпня 2018 року провести засідання та призначити відповідно до звернень облдержадміністрацій перші та додаткові місцеві вибори в ОТГ, утворених за процедурою визначеною спеціальним Законом.
Це дозволить територіальним громадам, де проживають близько мільйона громадян, завершити процедуру формування ОТГ задля розвитку і підвищення якості життя.
У зв’язку з цим, Асоціація міст України вважає, що наразі відсутні правові підстави щодо не призначення перших та додаткових місцевих виборів у ОТГ відповідно до наявних на сьогодні звернень обласних державних адміністрацій.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Фейсбук висловив позицію щодо прийняття Центральною виборчою комісією постанови від 9 серпня 2018 року № 122 «Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя», яка дає ЦВК можливість не призначати у жовтні вибори в об’єднаних територіальних громадах.
“Днями ЦВК прийняла рішення, яке унеможливило проведення в жовтні виборів у новоутворених об’єднаних громадах. Це рішення створює ризик гальмування децентралізації, яка сьогодні є однією з найбільш успішних і затребуваних реформ. Саме заради проведення децентралізації я прийшов у 2014 році працювати в Уряд, тому що був і залишаюсь переконаним: децентралізація – це шлях до створення якісних умов життя в кожному місті і селі України. В ефективності цієї реформи переконались вже понад 6 мільйонів українців, які стали мешканцями об’єднаних громад і отримали повноваження, ресурси, а отже можливості – розвивати свою територію і покращувати добробут. Дуже важливо, що об’єднання громад – це добровільний процес, ініціатива знизу. Вважаю, що перешкоджати прагненню громадян, які хочуть теж йти цим шляхом, створювати додаткові бар’єри на їхньому шляху – неприпустимо. Тому я закликаю Центральну виборчу комісію переглянути своє рішення і знайти можливість сприяти проведенню виборів в тих громадах, де вони були заплановані. Децентралізацію не можна зупиняти!”, – зазначив Прем’єр-міністр України В.Гройсман.
Асоціація міст України підтримує позицію Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана про те, що прийняття ЦВК такого рішення унеможливлює проведення в жовтні виборів у новоутворених об’єднаних громадах, адже воно створює ризик гальмування децентралізації, яка сьогодні є однією з найбільш успішних і затребуваних реформ.