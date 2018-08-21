Бліц опитування: чи маєте досвід польотів на летючих пристроях? Як це було?

1.Степан Петрович, пенсіонер, Вільнянский район:
-В молодості під час строкової служби у радянській армії я був стрілком- радистом на літаку Ту-2. Так що досвід польотів я маю.
2.Діана, студентка, м. Київ:
– Летючим пристроєм користуватися досвіду не маю. Але почуття польоту в мене є, тому що кілька разів переправлялася через Дніпро на тросах від арки Дружби народів до Труханова острова. Спочатку страшно, а потім –чудово.
3.Геннадій, будівельник:
-Є досвід польотів з арочного мосту, тарзанка, або джампінг, це коли тебе прив’язують за допомогою амортизаторів, і ти переборюючи власний жах і відчай плигаєш з мосту. Дуже сильні відчуття.
4.Андрій, приватний підприємець, м. Київ:
-Літав одного разу на мотодельтаплані, приятель допоміг спробувати. Весь час було почуття що ось, ось впадеш з висоти на землю. Але не впали, успішно зробили посадку.
5.Аліса, студентка:
-Я літала на параплані. Це як парашут, але підйом на висоту відбувається без літака. Це друзі подарували мені сертифікат на такий польот з інструктором.