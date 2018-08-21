Бліц-опитування: Чим ціннісна для вас незалежність України? На що ви готові заради неї?

1.Ігор Васильович, пенсіонер:
-Незалежність України, це те, про що ми раніше майже не думали. А зараз не уявляємо собі без неї власне життя. Заради неї готовий на все що потребується, аби тільки здоров’я б вистачило.
2.Алім Сергієв, пенсіонер:
-Україна самодостатня країна, тому вона варта бути незалежною. Особисто для мене доба незалежності це період «збирання каміння» яке має стати фундаментом нової країни та запорукою її успіху у майбутньому. Але це і період думок і тривог за долі дітей і онуків.
3.Ірина, студентка:
-Незалежність для мене –це можливість вибудувати для себе і моїх майбутніх дітей свободну країну і гідне життя. Заради цієї мети згодна триматися , навчатися і робити все що треба заради перемоги.
4. Артур м. Київ, програміст:
-Це можливість жити і працювати у вільній країні, мандрувати по світу, бути хазяїном власної долі. Заради незалежності треба відчути власну відповідальність за майбутню долю країни.
5.Вікторія, студентка:
– Особисто я відчула незалежність країни у 2014 році. Одночасно відчула любов до людей які мене оточують, які дбають про долю України, до військових які нас захищають. Тому незалежність сприймаю як любов до Батьківщини, та людей які поруч.