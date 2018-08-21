Бліц- опитування: Яким незвичним чином ви використовуєте власний транспорт?

1.Олеся, студентка:
-Власного транспорту в мене немає. Але одного разу на день студента ми робили змагання –скількі людей може влізти у старенький «Запорожець». Виявляється що в таке авто може влізти 14 чоловік.
2.Дмитро, студент:
– В мого діда в селі на городі стоять багато років два дуже старих розбитих авта-«Жігулі», та «Волга». Позбутися іх він ніяк не наважиться. Тому використовує як клуні, тобто міста схову різних речей.
3.Ірина, менеджер:
-Ми з моїм хлопцем інколи подорожуємо та ночуємо у його машині. Це зручно і романтично.
4. Матвій, програміст:
– В мене поки немає власного авта. Але одного разу бачив у Львівській області, як хлопець встроїв у багажник старої машини мангал ,та готував шашлики на продаж.
5.Оксана, продавчиня:
-В мене батьки в селі використовують легкове авто як вантажне. Накладають догори у кілька поверхів в салон городину, овочі і таке інше, аби відвезти на базар.