День Незалежності України на Запоріжжі

16 серпня відбувся брифінг директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації, заслуженого працівника культури України Владислава Мороко, який розповів про заходи до Дня Незалежності України.
– На виконання Указу Президента України, доручення Кабінету Міністрів України, відповідного розпорядження голови облдержадміністрації Департаментом культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації видано два накази «Про організацію та проведення святкових заходів з нагоди 27-ї річниці незалежності України» та «Про заходи по відзначенню 27-ї річниці незалежності України», – повідомив Владислава Мороко. – Так, у закладах культури планується проведення інформаційних, наукових, просвітницьких, культурних та інших заходів, присвячених історії здобуття Україною незалежності та 27-річниці цієї знаменної події, з нагоди 100-річчя відродження української державності, враховуючи значення Української революції 1917-1921 років для проголошення Україною незалежності у 1991 році, а також вшановуючи тисячолітню історію національного державотворення.
У містах обласного значення, районних центрах, інших населених пунктах області відбудуться святкові концерти, виступи художніх колективів, демонстрація фото- та відеоматеріалів, присвячених мужності та героїзму українських солдат у зоні проведення антитерористичної операції.
24.08.2018 релігійними конфесіями області будуть проведені молебні за Україну.
В бібліотеках області будуть оформлені тематичні виставки літератури, викладки періодики, заплановано читацькі конференції, вікторини.
Обласною універсальною науковою бібліотекою заплановано проведення книжкової мега-виставки для широкого кола користувачів «Пульс української незалежності», яка розповість про становлення української держави, висвітлить події від 1991 року та сучасну війну за суверенність України. В бібліотеках для юнацтва та для дітей відбудуться книжково-ілюстративні виставки та майстер-класи.
В музеях області пройдуть тематичні виставки, зокрема в обласному краєзнавчому музеї 22 серпня о 15.00 відкриється виставка «Історія державного герба України. До 100-річчя герба УНР».
Також 22 серпня о 12.00 в Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. В.Г. Магара з нагоди 27-річниці незалежності України пройдуть урочистості та святковий концерт «Слава Україні!»
23 серпня о 9.00 у Національному заповіднику «Хортиця» заплановано проведення урочистої церемонії підняття Державного Прапора України на флагштоці біля Музею запорозького козацтва. Також Прапор України буде урочисто піднято у Комиш-Зорі, на найвищій географічній точці області.
Основні святкові заходи відбудуться 24 серпня з 10 до 22 години на площі Фестивальній.
Зранку тут відбудеться тематична виставка запорізьких майстрів та художників, в якій візьмуть участь ГО «Запорізький колорит», творче об’єднання «Самоцвіти Запоріжжя», творче об’єднання майстрів української народної вишивки «Цвіт калини», творче об’єднання «Колорит», Запорізький обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Запорізький обласний художній музей. Цьогорічну виставку представлять понад 60 провідних майстрів, які зберігають та продовжують кращі традиції українського народу. На виставці будуть представлені такі види декоративно-прикладного мистецтва: гончарство, бісероплетіння, українська народна вишивка, український народний одяг, народна лялька, різьблення по дереву та художній розпис, народне малярство та інші. Обласний художній музей представить роботи художників — учасників третього всеукраїнського мистецького пленеру «Запорізький пейзаж 2018».
У концертній програмі візьмуть участь молоді запорізькі зірочки естради, професійні запорізькі артисти та визнані зірки української естради. Це Божена Дар, яка не лише прекрасно співає, але й веде активну волонтерську роботу разом з ГО «Золоті Леви Чорної сотні», переможець телепроектів «Голос країни» та «Битва хорів», володар Першої премії вокалістів у Лондоні Ростислав Кушина. Завершить вечрню програму свята виступ всім відомої Вєрки Сердючки –нагадаємо, артист Андрій Данилко повідомив про завершення у наступному році своїх виступів у цьому образі.
Програма святкових заходів на площі Фестивальній
з нагоди 27-ї річниці Незалежності України
10.00-14.00 Виставка військової техніки. Виставка виробів декоративно-прикладного мистецтва за участі провідних майстрів.
10.00-10.30 Урочисте проходження військовослужбовців та військових оркестрів проспектом Соборним.
10.30-11.00 Плац-концерт військових духових оркестрів військових частин 3029, 3033, 1978.
11.00-11.10 Дитячий флеш-моб до Дня Незалежності України.
11.15-12.00 Урочистості за участю представників адміністрації області та міста. Вручення нагород.
12.00-13.00 Музичне вітання від обласного центру патріотичного виховання.
13.00-14.00 Концертна програма учасників Всеукраїнського дитячого фестивалю «Крок до мрії».
17.00-18.00 Концертна програма Запорізької обласної філармонії.
18.00-19.30 Концертна програма від обласного центру молоді.
19.30-21.00 Концертна програма за участю зірок української естради Божени Дар та Ростислава Кушини.
21.00-22.00 Виступ мега-зірки Вєрки Сердючки.