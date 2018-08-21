Дивина тижня –авіашоу у Запоріжжя

Яскравий і захоплюючий фестиваль «Музика і небо» минулими вихідними влаштували авіатори Запоріжжя. Справжнім авіашоу стали змагання по вертольотному спорту, в якому прийняли участь команди Запоріжжя, Харькова і Беларусії. Звичайно переможцями у змаганнях стали запорізькі пілоти. Окрім суто спортивної програми фестиваля, глядачів зачарували показові польоти гелікоптерів,екіпажі яких виконували складні фігури вищого пілотажу, та прижки парашутистів. Під щирі аплодисменти глядачів здійснив посадку парашутист з прапором України.