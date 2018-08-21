Якісну професійну освіту можливо отримати у Центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Розгляд пропозиції оволодіти першою професією або навчатися новій інколи змінює докорінно життя людини. Здобувати нові знання, оволодівати новими навичками, розкривати природні задатки, а значить – удосконалювати все те, що маєш і на що здатний, потрібно протягом всього життя. І досвід переконує, що ті, хто готовий до змін, до рішучих дій, неодмінно досягають успіху.
В умовах сьогодення можливість отримати якісну професійну освіту є запорукою успішного працевлаштування та зменшення ризику безробіття. Для вирішення проблем підготовки якісних кадрів державною службою зайнятості створена власна навчальна база.
Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості є державними навчальними закладами. На цей час їх функціонує одинадцять: Рівненський, Одеський, Дніпропетровський, Донецький, Луганський, Львівський, Полтавський, Сумський, Івано-Франківський, Харківський, Херсонський. У навчальних закладах здійснюється професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як безробітних за направленням державної служби зайнятості, так і слухачів за кошти юридичних та фізичних осіб.
Перевагами цих навчальних закладів є стислі терміни навчання, максимальне врахування вимог роботодавців, висока ймовірність працевлаштування, впровадження новітніх технологій навчання, можливість навчатися за індивідуальною формою, комфортна атмосфера навчання для людей різного віку.
Для навчання безробітних використовується найсучасніше обладнання та техніка, матеріально-технічна база центрів постійно вдосконалюється та поповнюється, що дає змогу вивчати та впроваджувати новітні технології виробництва та навчання.
Родзинкою навчання в центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості є – можливість опанувати як професії, що постійно затребувані, так і рідкісні: бляхар, бондар, вишивальник, виробник художніх виробів з лози, рибовод, майстер ресторанного обслуговування, виноградар!
Центри забезпечують проживання слухачів під час професійного навчання у комфортному гуртожитку.
Витрати, пов’язані з організацією професійного навчання безробітних, проживання та проїзду до міста, де знаходиться навчальний заклад, фінансується службою зайнятості.
Протягом 7 міс. 2018 року за направленням Запорізького обласного центру зайнятості в ЦПТО ДСЗ проходили навчання 200 зареєстрованих безробітних і всі 100% після отримання професії були працевлаштовані.
Звертаемо увагу – професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується тільки на замовлення роботодавців або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації профнавчання Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-31-36