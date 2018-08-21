Партія «РОЗУМНА СИЛА» сповідує україноцентризм та виступає на захист прав і свобод громадян нашої держави

Політичне життя в країні активізується з наближенням до виборів. На горизонті з’являються нові партії, втім, чи вдасться їм піднятися на політичний Оліпм, – питання до електорату. Маючи на меті інформування наших читачів про актуалізацію нових трендів у політиці, започатковуємо рубрику «Нові обличчя». Залишаємо за вами, шановні друзі, право робити висновки щодо їх доцільності та ефективності.
Нині мова про молоду партію «РОЗУМНА СИЛА». Її гасло «Час діяти розумно!». Щойно їй виповнилося 2 роки. Інформаційний захід щодо результатів діяльності цієї політичної сили пройшов у медіа-клубі «Власний погляд» Національної спілки журналістів України. Свою політичну силу журналістам представили заступник керівника партії бізнесмен Олександр Савченко та директор благодійного фонду «РОЗУМНА СИЛА» Ганна Левчук.
Довідка «ЗП»
Офіційною датою появи політичної партії є 1 липня 2016 року. Лідером партії є Олександр Соловйов, який 20 років працював в правоохоронних органах. З біографії на сайті партії відомо, що Соловйов починав в Донецькій області в Красноармійському (нині – Покровськ) райвідділі міліції.
1 жовтня 2016 року у Києві відбувся перший з’їзд партії, в ньому брали участь 250 делегатів з усіх регіонів України.
Основні плани: збереження територіальної цілісності України, припинення військових дій на Сході, наведення порядку і сприяння економічному розвитку України.
Згідно партійних звітів, розміщених на сайті НАЗК, в 2017 році партія «РОЗУМНА СИЛА» отримала 1 мільйон 366 тисяч гривень внесків. З них 1,264 млн. – від фізичних осіб, переважно від заступника голови партії Олександра Савченко. 102 тис. Надійшло від юридичних осіб. Вся сума – від ТОВ “Аудиторська фірма Баланс”, власник якої – Володимир Купченко має донецьку реєстрацію.
Гості підняли тему свободи слова в Україні, близької журналістам, і закликали медійників не замовчувати факти її утиску і спільно боротися за право на власну думку.
– За два роки ми впевнено пройшли період становлення, зміцніли, безперервно відкриваючи місцеві організації і збільшуючи чисельність своїх прихильників, – повідомив Олександр Савченко. – Сьогодні наша партія – це політична сила з розгалуженою структурою у всіх регіонах України. Якщо говорити про партії в кількісному вимірі, то з моменту її заснування створено 24 обласних організації та понад 500 місцевих! І, звичайно, це не межа. Ми прагнемо до того, щоб мати представництво в кожному місті і районі України.
Від інших політичних сил, за словами представників «РЩЗУМНОЇ СИЛИ», їх відрізняють три принципових обставини: вони не спадкоємці старих політичних партій, не технічна партія і не зрадники.
– Головний принцип «Розумної сили» – україноцентризм – верховенство наших, українських інтересів у всіх сферах: в міжнародних відносинах, військовому співробітництві, економіці та промисловості, – стверджує пан Олександр. – Саме грунтуючись на принципі україноцентризму ми виробили конкретний план відновлення України. Це, в порядку першочерговості: відновлення миру на сході України; приборкання злочинності; розвиток економічних відносин з усіма країнами, де є ринок збуту продукції українських підприємств, тобто політика економічного прагматизму; реформа державної служби; реконструкція, а в ряді випадків – відновлення об’єктів державної і соціальної інфраструктури.
Публікацію підготувала Катерина Лазаревич