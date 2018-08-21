Запорізькі дітлахи навчили дорослих любити Батьківщину

З нагоди Дня Незалежності України за ініціативи «Запорізької правди» і громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди» та за сприяння Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України і Центру підтримки сім’ї благодійного фонду «Карітас- Запоріжжя» у нашому обласному центрі дітлахи медійників, воїнів- захисників, переселенців, із багатодітних родин та такі, що залишилися без батьківської опіки, об’єдналися, щоб підготувати подарунки до свята тим, хто боронить нашу землю від окупантів. Малюки були разом із своїми батьками та опікунами.
На зустріч до юних патріотів, серед яких була також малеча з Донецька, Луганська, Сєверодонецька, Мар’янки, прийшли ті, хто виборював незалежність для нашої Батьківщини вже у новітній її історії – представники Запорізького Майдану на чолі з керівником Шевченківської сотні Запорізької Самооборони Вадимом Литвином. А також волонтери, хто нині підтримує наших захисників у їх протистоянні російським агресорам і терористам, – один із засновників медичної стоматологічної допомоги «Тризуб Дентал» Володимир Стефанів та турботлива матуся 55-ої артбригади – координатор групи «Волонтерські вареники ZP» Надія Мороз.
Гості розказали дітям про події, свідками і головними дійовими особами яких вони стали. Затаївши подих малі слухали про історичні моменти, коли відроджувалася національна і людська гідність і піднімала запоріжців на боротьбу із режимом ганьби і зради. Вадим Литвин, згадуючи події тих січневих днів, відмітив, що окрім захисту запоріжців, місцеві активісти мали на меті ще й допомогти тим, хто боровся за наше прогресивне майбутнє на Майдані у Києві, відтягнувши на себе якусь частину силовиків, що працювали на режим.
Про сучасний стан справ у окопах на Сході України малим розказав Володимир Стефанів. Про героїзм наших захисників вже складають легенди, наголосив він. Разом з тим, будучи фахівцем-стоматологом, Володимир Богданович провів для малюків та їх батьків освітню бесіду щодо профілактики захворювання зубів і ротової порожнини.
– Своєчасне інформування дітей і батьків про необхідність запобіжних заходів дозволить зберегти малечі зуби, – наголосив лікар.
В рамках заходу його учасники – і малі , і дорослі – під керівництвом юної майстрині Юлії Дикої, доньки запорізької журналістки Наталії Бабаєвої, власноруч виготовили для воїнів -захисників обереги – паперових різнокольорових лелек-оригамі.
– У житті лелеки – символ миру, добробуту і щастя, – білого кольору. Та ми зробимо їх різнокольоровими, адже таким сонячним і яскравим має бути щастя, – резюмувала ведуча заходу – керівник газети «Запорізька правда» Наталя Зворигіна.
До слова, її донька – студентка другого курсу Київської академії музики ім.Глієра Олександра Зворигіна подарувала учасникам заходу прекрасний концерт. В програмі прозвучали інструментальні п’єси на флейті і гобої та вокальні українські твори.
Виступ молодої фахівчині надихнув юних учасників на власні творчі спроби. Дітлахи читали вірші українських класиків, співали українських пісень і навіть власні пісенні твори.
На завершення дітлахи передали волонтерам своїх чудових рукотворних лелек і попросили вручити їх нашим захисникам.
– Я вважаю себе справжнім патріотом. Але на цій зустрічі ці маленькі, але свідомі свого вибору патріоти навчили мене ще більше любити мою Батьківщину. Саме за наших дітей, за їх світле майбутнє борються наші хлопці а Сході, – тримаючи ціле гроно сонячних буськів у руці, сказав розчулений Володимир Стефанів. – Одна з пташок оселиться у нашому пересувному польовому стоматологічному кабінеті, а інші розлетяться по бліндажах морпіхів. Для хлопців такі обереги – неоціненний скарб. Вони надихають і дають сил.
Колегу-волонтера підтримала і Надія Морз.
-Вкрай важливо, що запорізькі журналісти мають власну патріотичну позицію і згуртовують громаду і наших дітей такою важливою сьогодні для всіх нас ідеєю любові до Батьківщини, – дала свою високу оцінку заходу пані Надія. – Саме у день Незалежності наша волонтерська команда висувається на позиції 55-ої артбригади у зоні ООС з тим, щоб привітати хлопців, порадувати і надихнути. Разом із смаколиками, засобами гігієни, медпрепаратами та іншими корисними речами я повезу нашим захисникам і цей сердечний привіт від наших дітлахів. Нехай наша спільна робота сприятиме наближенню нашої Перемоги!
Олександра Воронцова, Олександр Максимов(фото)