Запорізькі підприємства спрямували до бюджетів майже 245 мільйонів гривень рентної плати за користування водою та надрами

Запорізькі підприємства спрямували до бюджетів майже 245 мільйонів гривень рентної плати за користування водою та надрами

Упродовж січня-липня поточного року суб’єкти господарювання Запорізької області сплатили до зведеного бюджету майже 121 мільйон гривень рентної плати за спеціальне використання води (без врахування даних великих платників, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Порівняно з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 31,1 мільйона або на 34,6 відсотка.
Зокрема, до державного бюджету надійшло 66,5 мільйона, до місцевих – 54,4 мільйона.
Усього в регіоні зареєстровано 844 підприємства-водокористувача. При цьому найбільші надходження забезпечили платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – близько 80 мільйонів гривень, а також м. Запоріжжя – 25,6 мільйона.
Також з початку року від добувних підприємств скарбниці отримали 124 мільйони гривень рентних платежів за користування надрами, у тому числі, до держбюджету забезпечено майже 92 мільйони, до бюджетів громад – понад 32 мільйони.
Станом на початок серпня в Запорізькій області на обліку перебувають 594 платники ренти за користування надрами державного і місцевого значення.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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