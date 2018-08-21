Запорізькі підприємства спрямували до бюджетів майже 245 мільйонів гривень рентної плати за користування водою та надрами

Упродовж січня-липня поточного року суб’єкти господарювання Запорізької області сплатили до зведеного бюджету майже 121 мільйон гривень рентної плати за спеціальне використання води (без врахування даних великих платників, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Порівняно з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 31,1 мільйона або на 34,6 відсотка.
Зокрема, до державного бюджету надійшло 66,5 мільйона, до місцевих – 54,4 мільйона.
Усього в регіоні зареєстровано 844 підприємства-водокористувача. При цьому найбільші надходження забезпечили платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – близько 80 мільйонів гривень, а також м. Запоріжжя – 25,6 мільйона.
Також з початку року від добувних підприємств скарбниці отримали 124 мільйони гривень рентних платежів за користування надрами, у тому числі, до держбюджету забезпечено майже 92 мільйони, до бюджетів громад – понад 32 мільйони.
Станом на початок серпня в Запорізькій області на обліку перебувають 594 платники ренти за користування надрами державного і місцевого значення.
Головне управління ДФС у Запорізькій області