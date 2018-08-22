Читайте у газеті “Запорізька правда” за 23.08.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 23 серпня, у День Прапора України та напередодні Дня Незалежності України виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Втім, сьогодні наша газета потребує допомоги своїх небайдужих читачів. Хто перешкоджає роздержавленню комунального видання «Запорізька правда»? Як врятувати газету від ліквідації? Небайдужі друзі видання, а також ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» запрошують всіх долучитися до справи порятунку газети, яка з 1 січня 2019 року, згідно Закону України про реформування державних і комунальних видань, може припинити своє існування. Приходьте 27 серпня, у понеділок, на 10.00 до адмінбудинку обласної ради на пл. Фестивальній у Запоріжжі і підтримайте своє видання.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Пам’ятаймо історію здобуття Україною незалежності. Тож гідно відмітимо 27-річницю цієї знаменної події, а разом з тим і 100-річчя відродження української державності, враховуючи значення Української революції 1917-1921 років для проголошення Україною незалежності у 1991 році, вшануємо тисячолітню історію українського національного державотворення. Із «Запорізькою правдою» дізнайтесь, чим ціннісна незалежність України для запоріжців? І на що вони готові заради неї?
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Кожний знайде у випуску свою власну.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
Які дивовижні події відбулися у Запорізькій області минулих вихідних? Про це дізнайтесь із традиційної рубрики «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. А нині ви дізнаєтесь ще й про досвід повітряних польотів і навіть мандрів, які вдалося здійснити запоріжцям.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.