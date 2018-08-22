JUNKET fest рок-пікнік посеред парку

15 вересня в Центральному парку культури та відпочинку «Дубовий гай» відбудеться масштабний молодіжний захід – JUNKET fest.
JUNKET – це територія гарної музики, цікавих розваг та нових знайомств.
Основа фестивалю – музика. На сцені виступатимуть досвідчені рок-гурти Запоріжжя: BAD, Sainwel, Earls, Поколение Вечность та Deluxe Blues Band. Кожен з цих гуртів має оригінальний, якісний саунд, та гідний грати на великих концертних майданчиках в Україні й закордоном. В Запоріжжі вміють робити гарну рок-музику, і JUNKET fest це продемонструє!
Щоб відвідувачі фестивалю не нудьгували до початку музичної програми, організатори підготували додаткові активності:
• затишний літературний майданчик від Львівського форуму;
• фотосушку від відомого запорізького фотографа Олексія Толмачова;
• мінігольф від коворкінгу Спільно-HUB;
• поетичні читання від резидентів культурного форпосту Імунітет;
• танцювальний майстер-клас від Дана Любрана, тощо.
Їжу та напої на рок-пікнік можна принести з собою чи придбати у зоні фудкорту.
JUNKET fest буде цікавий всім, хто полюбляє сучасну рок-музику та бажає весело відпочити у гарній компанії.
Музичний фестиваль не відбувся б без підтримки Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай», Запорізького обласного центру молоді та музичного магазину Simple Shop.
Також розвитку культури в місті активно сприяє Данило Щербаков та громадська організація Helper Запоріжжя, що виступила соціальним партнером заходу.
Масштабний рок-пікнік JUNKET fest розпочнеться на центральній галявині в парку «Дубовий гай» 15 вересня о 15:00.
Офіційна сторінка заходу: https://www.facebook.com/Junketfest (посилання на подію: https://www.facebook.com/events/300711884067813/).
Беріть підстилки, друзів, смаколики та гарний настрій. Можна просто підстилки, інше ви знайдете на місці!