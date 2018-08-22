Комунальні підприємства регіону збільшили сплату податку на прибуток на 22 відсотки

Запорізькі підприємства і установи комунальної форми власності за січень-липень сплатили до місцевих бюджетів понад 60 мільйонів гривень податку на прибуток (без показників великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Порівняно з минулим роком рівень надходжень збільшився майже на 11 мільйонів або на 22 відсотки.
Левову частину відрахувань забезпечили суб’єкти господарювання обласного центру – 34,6 мільйона. Платники м. Мелітополь, Мелітопольського і Приазовського районів спрямували близько 7 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – більш ніж 6,9 мільйона, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – понад 1,7 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 1,6 мільйона.
Нагадаємо, згідно із нормами Бюджетного кодексу України податок на прибуток комунальних підприємств стовідсотково зараховується до місцевих бюджетів. Базова (основна) ставка податку складає 18 відсотків.
Головне управління ДФС у Запорізькій області