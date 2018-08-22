На Запоріжжі під час святкування державних свят правопорядок забезпечуватимуть 1200 поліцейських

Працівники гарнізону запорізької поліції готові до забезпечення правопорядку під час святкування Дня державного прапора та Незалежності України. Про це під час прес-конференції розповів начальник Управління превентивної діяльності ГУНП Анатолій Ткаченко.
22 серпня у приміщенні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області відбулась прес-конференція начальника Управління превентивної діяльності ГУНП Анатолія Ткаченка. Під час заходу він розповів про підготовку підрозділів поліції Запорізької області до охорони публічного порядку та безпеки під час святкування 27-річниці Дня прапора та Дня Незалежності України.
Як зазначив Анатолій Ткаченко, 23 серпня на території Запорізької області відбудеться 45 заходів з нагоди Дня прапору, в яких візьме участь близько 14 тисяч громадян. На охорону публічного порядку буде залучено близько 300 поліцейських.
А 24 серпня відбудеться 57 заходів, присвячені 27-й річниці Незалежності України. За попередніми даними, у святкуванні візьме участь понад 30 тисяч громадян. Охорону правопорядку забезпечуватимуть близько 800 поліцейських та 100 військовослужбовців.
Традиційно наймасовіші заходи проходитимуть на площі Фестивальній в місті Запоріжжя. Як і минулого року, правоохоронцями вживатимуться превентивні заходи, а саме – вхід на площу здійснюватиметься через обладнані рамки та металошукачі.
Працівники поліції звертаються до громадян та гостей області із проханням віднестись із порозумінням до заходів правоохоронців, адже вони покликані на забезпечення правопорядку та безпеки.
Також під час прес-конференції начальник Управління превентивної діяльності звернувся до водіїв із проханням дотримуватися правил безпеки на дорогах. З метою недопущення порушень правил дорожнього руху під час державних свят посилено безпеку на автошляхах області за допомогою 30 автопатрулів.
Окрім того, 23 серпня на стадіоні «Славутич-Арена» в Запоріжжі відбудеться футбольний матч Ліги Європи між командами «Зоря» та «Лейпциг». Правопорядок охоронятимуть понад 300 поліцейських.
Правоохоронці закликають громадян бути ввічливими, толерантними та поважати погляди один одного.
Якщо ви стали свідками злочину або виявили підозрілі предмети, негайно звертайтесь до територіальних підрозділів поліції або за номерами:
(061) 239-21-02 – чергова частина ГУНП;
(061) 239-28-39 – ситуаційний центр ГУНП;
(061) 239-22-30 – Управління превентивної діяльності ГУНП або 102.
Нагадаємо, що правоохоронці Запоріжжя провели спільну нараду щодо відзначення 27-ї річниці Незалежності України.
Відділ комунікації поліції Запорізької області