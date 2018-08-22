На Запоріжжі поліцейські викрили двох підозрюваних у збуті канабісу

Поліцейські у Запоріжжі повідомили жінці про підозру у збуті наркотичної речовини «канабіс». У Мелітополі правоохоронці затримали чоловіка за підозрою наркотичної речовини «канабіс».
20 серпня співробітники Мелітопольського відділу поліції спільно з працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області в місті Мелітополь затримали підозрюваного у збуті наркотичної речовини.
Крім того, поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка та вилучили подрібнену наркотичну речовину, попередньо встановлено «канабіс».
Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Зловмисника, 1958 року народження, затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України
Триває розслідування кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
А поліцейські сектору кримінальної поліції спільно зі слідчими Хортицького відділення поліції провели санкціонований обшук в квартирі по вулиці Ентузіастів. За місцем мешкання жінки, 1977 року народження правоохоронці виявили та вилучили особливо небезпечну речовину «канабіс», електронні ваги, зошит із записами та самородний пристрій для вживання «канабісу».
Як розповів т.в.о начальника Хортицького відділення поліції Олександр Гордієнко, поліцейськими викрито факти збуту жінкою наркотичної речовини на території району. 20 серпня зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті жінці загрожує до від шести до десяти років з конфіскацією майна
З початку року запорізькими поліцейськими 503 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Нагадаємо, що під час операції «Мак» працівники кримінальної поліції виявили наркопосів в Розівському районі.
Відділ комунікації поліції Запорізької області